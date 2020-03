Coronavirus, nella zona rossa spuntano strani segni sulle case. Il sospetto è inquietante

Vernice nera sulle case a Castiglione d'Adda. Nella zona rossa il coronavirus diventa caccia alle streghe, con tanto di segni misteriosi tracciati sulle pareti di case e negozi.

Sta accadendo nel comune all'interno della zona rossa, quella più contagiata dal Covid19 e messa in isolamento dalle forze dell'ordine e dalle autorità sanitarie. Il sindaco di Castiglione, Costantino Pesatori, non ha dubbi: "Un gesto idiota, non un'azione contro cittadini contagiati - precisa il sindaco - ma abbiamo le telecamere, li prenderemo". I segni di vernice, infatti, sarebbero stati messi su pareti che non appartengono a persone infette. Ma il sospetto delle autorità della caccia agli infetti è davvero inquietante.