Rissa in centro a colpi di Folletto, per due fratelli finisce malissimo

Rissa a colpi di aspirapolvere nel centro di Civitanova Marche. Alla base della lite tra due fratelli proprio il possesso del "Folletto" usato come arma contundente.

È accaduto venerdì sera in via Duca degli Abruzzi, riposta il resto del carlino. I due fratelli di 29 e 37 anni, pugliesi, e la compagna 33enne di uno dei due hanno litigato in strada per la mancata restituzione dell'elettrodomestico dopo un prestito. La situazione è degenerata quando uno dei due fratelli ha usato il "Folletto" per colpire l'altro. Un pezzo dell'aspirapolvere ha colpito al volto la donna che è rimasta ferita. In pronto soccorso ha avuto una prognosi di dieci giorni. La vicenda è finita in commissariato dove i poliziotti hanno tentato di mettere pace tra i due. Ma nei successivi controlli, uno dei due fratelli è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo e una scacciacani prive del tappo rosso, e di queste il proprietario dovrà chiarire i motivi del possesso, con tutte le conseguenze del caso.