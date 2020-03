Coronavirus, American Airlines sospende i voli per Milano. Italiani a bordo, l'equipaggio scende

Il focolaio italiano del coronavirus fa paura anche negli Stati Uniti. La compagnia aerea American Airlines ha sospeso i voli tra Usa e Milano fino al 24 aprile. Lo ha comunicato in una nota, spiegando che la decisione è stata presa "a causa della riduzione della domanda". "I voli per Milano dovrebbero riprendere il 25 aprile", si legge ancora nella nota della compagnia americana.

Lo stop ha avuto ripercussioni immediate. Un gruppo di italiani in partenza dall'aeroporto JFK di New York è stato fatto scendere da un aereo dopo che l'equipaggio si è rifiutato di salire a bordo per paura del contagio. A nulla sono valse le rimostranze dei passeggeri. Dopo l'intervento del Consolato, sono stati dirottati su un volo Alitalia.