"Come ho scoperto di essere positivo al Coronavirus". Simone, in collegamento Skype a "Quarto Grado", è il primo malato affetto da Covid-19 a mostrare il suo volto. È un compagno di squadra di Mattia, il 38enne originario di Castiglione d'Adda (Lodi), ribattezzato il "paziente uno" dopo aver scoperto di essere positivo ai test del Coronavirus. Il giovane racconta del contagio avvenuto su un campo di calcio e poi la quarantena volontaria dopo aver scoperto dell'amico ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Per 21 giorni Mattia, lo sportivo - dopo la quella cena del 25 gennaio con quel collega che lavora per la Mae di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, che era da poco rientrato dalla Cina - ha continuato la sua vita diviso tra Codogno, dove abita, Castiglione d'Adda, dove è nato e va spesso a trovare amici e genitori, e l'Unilever di Casalpusterlengo, dove lavora.