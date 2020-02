Misure restrittive per un'altra settimana. La richiesta ufficiale della Regione Lombardia per il contenimento del Coronavirus è stata annunciata dall'assessore al Welfare Giulio Gallera in occasione del punto stampa a Palazzo Lombardia. "Se dovessimo chiedere, come chiediamo, ai lombardi di fare ancora qualche sacrificio per qualche giorno, lo facciamo sulla base delle valutazioni dei maggiori esperti e perché il sacrificio di oggi possa servire a voltare pagina al più presto".

Gallera ha quindi parlato di "mantenere per un'altra settimana la sostanza delle misure di contenimento già attuate sia per la zona rossa che per tutta la regione, perché solo con 14 giorni, che sono i giorni di incubazione, potremo infatti capire se le misure permettono di passare dalla diffusione 1 a 2 a una diffusione 1 a 1". "Ad oggi sono stati effettuati 4.835 tamponi. Il 75% è risultato negativo, l'11% positivo, mentre 14% stanno venendo processati. Abbiamo in Lombardia 531 casi positivi - ha proseguito Gallera - Di questi abbiamo 235 ricoverati, mentre in terapia intensiva erano 57 e sono arrivati a 85". "Nel 90% dei casi - ha detto - la situazione sanitaria è facilmente risolvibile ma per le persone più anziane serve un passaggio in terapia intensiva". Secondo i dati presentati da Gallera "una persona positiva al Coronavirus ne contagia altri due, ragione per cui se servirà estendere le misure in atto, lo si farà".