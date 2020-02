Coronavirus, scoppia un'altra emergenza a Lodi. L'allarme di Fontana: 51 ricoveri

Lodi ancora in emergenza per il Coronavirus. Una raffica di ricoveri per Covid19 ha affollato l'ospedale già in carenza. "Purtroppo questa notte è scoppiata un'altra emergenza a Lodi. A Lodi improvvisamente nel pomeriggio di ieri c'è stata un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva. Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione" ha spiegato il governatore della Lombardia Attilio Fontana, intervistato da Mirta Merlino a L'Aria che tira. "Se si ridesse meno della mascherina e si guardasse il problema più attentamente credo che sarebbe saggio", ha polemizzato Fontana travolto dalle polemiche per il video comparso su Facebook in cui il governatore indossava la mascherina.

In una nota la Regione Lombardia fa sapere: "In base ai casi accertati la diffusione del virus è ancora circoscritta e l'incidenza è alta in alcune aree pari a circa al 4% della popolazione regionale. Il Covid-19 per il 90% dei pazienti è facilmente risolvibile, ma nel restante 10% dei casi, soprattutto se anziani o con un quadro clinico compromesso, richiede il passaggio in terapia intensiva. Nelle zone ad alta incidenza gli ospedali (Codogno, Lodi, Cremona, Alzano) hanno dovuto affrontare situazioni emergenziali sia per l'elevato numero di casi, sia perché l'11% delle positività riguarda operatori sanitari. Fino ad oggi il resto della rete ospedaliera è ancora in grado di dare risposta".