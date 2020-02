Coronavirus, la croce rossa avvisa: ci sono pure gli sciacalli (quelli veri) di Codogno

Gli sciacalli del coronavirus non sono quelli che chiedono controlli e misure anti-contagio. L'emergenza ha fatto uscire anche gli sciacalli veri, quelli che provano a truffare la gente spaventata dal Covid-19.

A lanciare l'allarme la Croce Rossa Italiana - Comitato di Lodi che in una nota "informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta-a-porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19. Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio. Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita,. di non accogliere in casa i suddetti individui e di contattare immediatamente le forze dell'ordine".

Attenzione ai malintenzionati, dunque, che con la scusa di un fantomatico test per il coronavirus a domicilio provano a entrare nelle case.