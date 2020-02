Coronavirus, cinque morti più di 200 contagiati. C'è un nuovo paziente zero: test in corso

A oggi le vittime del coronavirus in Italia sono cinque. "Si è aggiunto da pochissimo un decesso in Lombardia, un uomo di 88 anni di Caselle Landi", centro vicino Codogno tra i focolai dell'emergenza. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa spiegando che "sono 219 i contagiati e cinque i deceduti".

In mattinata la notizia della quarta vittima del Covid-19, un uomo di 84 anni, bergamasco, all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo dove era ricoverato per patologie pregresse. Tra Lombardia Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio "sono 219 i contagiati e 5 i deceduti", ha detto Borrelli.

Intanto continua la ricerca del paziente zero. Tra le ipotesi c'è quella di agricoltore 60enne di Albettone (Vicenza), che ha frequentato i bar di Vo' e Codogno e di altri centri del lodigiano, focolaio del virus in Lombardia. A renderlo noto il sindaco di Vo', Giuliano Martini, che ha dichiarato di aver avvisato l'Usl di competenza e il sindaco di Albettone per tutte le verifiche.