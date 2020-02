Coronavirus poco più di un'influenza? Burioni: leggete i numeri

"Attenzione a chi, superficialmente, dà informazioni completamente sbagliate sul Coronavirus". Il virologo Roberto Burioni su Medical Facts smentisce che il virus dalla Cina sia poco più che un'influenza. "Leggete i numeri - sottolinea - Uno dei cardini di Medical Facts è stato il tentare di informare nella maniera più corretta i nostri lettori. Mai allarmismi, ma neanche si possono trattare i cittadini come bambini di 5 anni. Qualcuno, da tempo, ripete una scemenza di dimensioni gigantesche: la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più di un’influenza. Ebbene, questo purtroppo non è vero.

In questo momento in Italia sono segnalati 132 casi confermati e 26 di questi sono in rianimazione (circa il 20%). Sono numeri che non hanno niente a che vedere con l’influenza (i casi gravi finora registrati sono circa lo 0,003% del totale). Questo ci impone di non omettere nessuno sforzo per tentare di contenere il contagio. Niente panico, ma niente bugie.