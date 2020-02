Coronavirus, gite scolastiche bloccate in Italia e all'estero

Gite scolastiche bloccate per l'allarme Coronavirus. "In Consiglio dei ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero" dichiara il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Una precauzione necessaria in questo scenario”, ha spiegato Azzolina. "Il governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente".

L'annuncio del titolare del Miur è arrivato anche dopo il pressing dei dirigenti scolastici. “Chiediamo che il Ministero dell’Istruzione segua con la massima attenzione tutti gli sviluppi dell'emergenza e che, in caso di necessità, dirami tempestivamente chiare direttive alle scuole. Così come chiediamo che fornisca precise indicazioni sullo svolgimento dei viaggi di istruzione”, l’appello lanciato poche ore prima dal presidente dell’ANP, Antonello Giannelli.