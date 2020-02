Il Coronavirus non ferma gli speculatori. L’Amuchina, gel igienizzante per le mani, è schizzato dal prezzo consigliato di 3 a 22 euro. Laddove l’Amuchina non è esaurita, si trova in vendita a prezzi esorbitanti. Sui banconi delle farmacie, sugli scaffali dei supermercati o nelle tabaccherie delle stazioni il prezzo è stato maggiorato: due, tre volte in più, mentre su Amazon, il più grande e-commerce del mondo, alcuni venditori privati hanno aumentato il prezzo fino al 700%. Una sola bottiglietta da 80 ml è in vendita a 22 euro e al momento sul negozio online risulta pure esaurita. Si può scegliere il pacco convenienza da 12 confezioni, ognuna da 80ml, in modo da “risparmiare” ben 6 euro a boccetta per un costo totale di 200 euro cioè 208 euro al litro. Questo piazzista non è il peggiore perché un altro inserzionista propone 4 bottigliette di Amuchina X Germ da 80ml a 84,99 euro cioè 21 euro cadauno per 252 euro al litro. E risulta anche il “più venduto” nonostante le spese di spedizione siano a parte. E pensare che il disinfettante Amuchina non è altro che ipoclorito di sodio cioè candeggina diluita.