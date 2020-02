Coronavirus, "non è lui il paziente zero". Primo contagio a Milano

Il presunto paziente zero del coronavirus in Italia non sviluppato gli anticorpi. E quindi "non è lui" ad aver portato il virus nel nostro Paese. "Va cercato e questo cambia tutto il quadro", ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a margine del Consiglio dei ministri straordinario nella sede della Protezione civile di Roma.

In precedenza era stata confermata la notizia che è positivo al coronavirus il cognato di quello che era considerato il paziente zero, negativo al virus ma tornato dalla Cina. Il 38enne di Codogno "non ci risulta abbia avuto contatti con altre persone a rischio. Questo è un elemento che, ieri sera, ci ha rafforzato" nell’ipotesi che proprio il presunto caso zero possa essere la fonte del focolaio da coronavirus in Lombardia", aveva detto l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, nel corso della conferenza stampa dedicata all’emergenza nella Regione. Ma ora la pista da seguire è un'altra.

Intanto il virus arriva a Milano città. Un 78enne residente a Sesto San Giovanni, positivo al test, è ricoverato all'ospedale San Raffaele da una settimana.