Altro che Lega. Il refuso del Corriere della Sera su Matteo Salvini è esilarante

Oh perbacco! Scivolone da tastiera per il Corriere della Sera: “Matteo Salvini leader della sega”. A scovare il refuso è stato il sito Dagospia che poco dopo le 9 ha pubblicato la foto dell’errore in un boxino sulle “Comunali 2021” dal titolo: Salvini: "Un candidato della società civile”. “FLASH! IL CORRIERE DELLA SEGA: SUL QUOTIDIANO APPARE UN REFUSO BIRICHINO. MATTEO SALVINI NON E' PIU' IL LEADER DELLA LEGA, BENSI' IL ''LEADER DELLA SEGA''. SOLO UN ERRORE DI BATTITURA? SULLA TASTIERA, ''L'' E ''S'' SONO PIUTTOSTO LONTANE...”.

Per approfondire leggi anche: Salvini lancia le iniziative per Roma

In effetti, l’osservazione è pertinente: le due lettere sono sulla stessa barra, ma agli antipodi. In più “sega” è scritto in minuscolo, mentre “Lega” ma va messo in maiuscolo. Ma in fondo a quale giornalista non è capitato di sbagliare?