Frecciarossa deragliato, tragica ipotesi: perché la motrice è volata via dalle rotaie

Potrebbe essere stato uno scambio lasciato inavvertitamente aperto a causare l’incidente ferroviario in cui sono morti due ferrovieri. È questa la prima ipotesi all’attenzione della Polfer (polizia ferroviaria) impegnata in controlli minuziosi per tentare di ricostruire la dinamica della tragedia avvenuta questa mattina nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). In particolare, l’aver ritrovato nel corso dei sopralluoghi effettuati dopo l’incidente lo scambio aperto potrebbe far pensare che non sia stato sbloccato dopo i lavori di manutenzione fatti la notte scorsa sulla linea alta velocità, causando dunque lo svio della motrice e il deragliamento del treno 9595.