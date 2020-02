Due morti e 28 passeggeri feriti per un grave incidente sulla linea Alta velocità all'altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi) dove un treno è deragliato e alcune vetture si sono ribaltate. Alle 5.30 il treno 9595 Milano-Salerno è deragliato nei pressi della stazione di Livraga: la motrice del Frecciarossa si è staccata dal resto del treno e una carrozza si è ribaltata.

Ancora sconosciute le cause. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri feriti dalle lamiere. L'unico ferito in condizioni più gravi rispetto agli altri coinvolti, inviati in codice verde o giallo, è un pulitore delle ferrovie, quelli che si trovano generalmente a bordo dei treni Av a disposizione dei passeggeri. L'uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine sul posto, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Le due vittime accertate, al momento, sono personale delle ferrovie.

"I passeggeri a bordo erano 28 - afferma Girolamo Fabiano, dirigente Polfer Lodi su Sky Tg24 - I feriti, nessuno è grave secondo i primi accertamenti, sono stati trasportati nei vari ospedali del lodigiano". "Le cause sono in corso di accertamento - si legge nella nota di Rfi - Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti".