A Milano fumo vietato alle fermate di bus e tram

Non sarà più permesso il fumo all’aperto in città entro il 2030 e «abbastanza a breve niente fumo alla fermata degli autobus e nelle code per i nostri servizi». È l’annuncio del sindaco di Milano Beppe Sala, a margine di un incontro coi cittadini nel quartiere milanese di Isola, rispondendo ai cronisti. «È una vision», ha detto. «Attraverso una ordinanza.

Il regolamento, se approvato, conterrà la regolamentazione di tanti aspetti, è la nostra proposta. È parte del regolamento aria clima», aggiunge il primo cittadino. Anche in questo modo Milano cerca di combattere contro l'emergenza smog in città.