Albero travolge e uccide un uomo. A Napoli si muore così

Molti danni e disagi in Campania, con un morto a Napoli, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla regione. Sospesi molti collegamenti per le isole. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo sull’intero territorio regionale, anche se in modo differenziato per zona. Al momento, vige l’allerta arancione con attenzione massima su tutta la Campania. L’allerta è stata prorogata con modalità arancione sulla Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini e Gialla sul resto della Campania.

Per approfondire leggi anche: STRADE ALLAGATE IN CAMPANIA

A Napoli la caduta di un albero in via Nuova Agnano ha provocato la morte di un 62enne, Mohamed Boulhaziz, commerciante di origine marocchina ma residente regolarmente da anni in Italia. L’incidente è avvenuto alle 7 del mattino. Il sindaco Luigi de Magistris ha espresso «il suo profondo cordoglio ai familiari». Un cedro alto più di 10 metri, invece, è crollato in via Belvedere, poco distante dall’abitazione del primo citadino, nel quartiere collinare del Vomero, abbattendosi sui balconi del palazzo di fronte e schiacciando le auto in sosta ma senza provocare feriti.