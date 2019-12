Nadia Toffa e il mistero della tomba. È in un posto segreto, ecco perché

Nadia Toffa, inviata e conduttrice de Le Iene scomparsa quattro mesi fa, non ha una tomba. Lo ha svelato la madre in un'intervista a Repubblica. "L’ho nascosta in un posto segreto", ha detto. Alla base della decisione la necessità di "proteggerla", ha spiegato la signora Margherita che ha motivato il suo gesto così: "Erano i giorni di Halloween e abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani".

Nadia Toffa, scomparsa dopo una lunga lotta con la malattia, è stata ricordata con una targa a Taranto. Il nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata da oggi porta il suo nome.