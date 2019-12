Richiamato un lotto di filetti di alici Conad: rischio chimico, c'è istamina

Il ministero della Salute ha richiamato un lotto Conad di filetti di alici in olio d'oliva per un "rischio chimico", ovvero la possibile presenza di istamina. L'avviso, scattato il 19 dicembre, è stato pubblicato dal sito Salute.gov. Il prodotto in questione ritirato dalla vendita è "Filetti di alici all’olio di oliva gr. 150", a marchio Conad, lotto numero MT 189. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, si legge nel modello scaricabile dal sito del ministero della Salute, è AL 28 PP mentre il nome del produttore è Zarotti spa. La sede dello stabilimento è la Poseidon SH.P.K. Shengjin (Lehze), Albania.

A far scattare il ritiro dai supermercati è la presenza oltre i limiti di legge di istamina, molecola organica appartenente alla classe di ammine biogene, in campioni effettuati in sede di autocontrollo.