Nuova scossa di terremoto di 3.0. Gente in strada, ancora una notte di paura nel Mugello

La scia sismica che da domenica scorsa attraversa il Mugello continua a fare paura. Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.0, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 17,55 con epicentro chilometri a est di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. È l'eventi sismico più importante dopo il terremoto delle 4,37 di lunedì di magnitudo 4.5 che ha causato danni a molti edifici.

La scossa di questo pomeriggio, riferisce l’ Ingv, ha avuto una profondità di 8 chilometri, a 27 chilometri da Firenze. La popolazione di tutti i comuni del Mugello ha avvertito la scossa e molte persone si sono riversate in strada. In tanti potrebbero decidere di trascorrere di nuovo la notte nelle strutture già allestite per l’emergenza, dove ieri avevano trovato ricovero 104 persone, un numero che stava gradualmente diminuendo, man mano che le persone potevano rientrare nelle case dopo le verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali.