Morto Davide Vannoni, l'inventore di stamina stroncato da una malattia incurabile

Davide Vannoni, l'inventore del controverso Metodo Stamina è morto questa mattina a Torino dopo una lunga malattia. Il biologo aveva 53 anni e da tempo era ricoverato in ospedale per un male incurabile. A confermare il decesso è stato il suo avvocato Liborio Cataliotti.

Lo scienziato era legato al nome del cosiddetto Metodo Stamina per il quale era stato anche condannato perché considerato privo di validità scientifica: il suo metodo, principalmente rivolto alle malattie neurodegenerative, si baserebbe sulla conversione di cellule staminali mesenchimali in neuroni. Nel 2007 Vannoni aveva sperimentato personalmente una terapia in Ucraina e ritenendo di aver avuto degli inattesi benefici aveva deciso di importare questa cura alternativa in Italia. Il caso Stamina è stato definitivamente bocciato da una commissione del ministero della Salute e Vannoni ha ricevuto pene pesanti, come quella patteggiata a 22 mesi per associazione a delinquere.

Nonostante la lunga battaglia giudiziaria il biologo ha fondato la Stamina Foundation che è riuscita a ottenere il parere favorevole di Aifa e Regione Lombardia come cura compassionevole e gratuita da somministrare presso una struttura pubblica, gli Ospedali Civili di Brescia.