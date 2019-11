La metro frena di botto. E i passeggeri si fanno male

Brusca frenata sulla linea rossa della metropolitana di Milano, alla fermata Bisceglie. Nell’incidente sono rimaste coinvolte 10 persone: 9 risultano contuse in modo lieve, mentre una donna di 47 anni è stata portata all’ospedale San Carlo con trauma agli arti inferiori e al bacino. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due mezzi infermieristici e un’automedica. La circolazione dei treni non è stata interrotta perché l’incidente si è verificato al capolinea. Nessuno dei passeggeri risulta ferito in modo grave.

