Auto nel fiume Bormida. Dispersa una donna. A Torino cancellata la maratona

Nell'alessandrino una persona risulta dispersa per il maltempo a seguito della piena del Bormida. Sono impegnati nelle ricerche anche i carabinieri. La persona dispersa è una donna rimasta bloccata in auto a Sezzadio. Altre due persone sono state messe in salvo dai vigili del fuoco che stanno cercando la donna che manca all'appello. Ricerche in corso anche con elicotteri. Intanto la maratona di Torino è stata annullata per il rischio alluvioni.

Nelle ultime ore si sono verificate piogge forti sulla fascia nord-occidentale, sulla pianura torinese e sui settori appenninici ai confini con la Liguria. In provincia di Torino si sono registrati 20-/30 cm di neve sopra quota 1600 metri. Lo comunica la Regione Piemonte. Situazione di fiumi e laghi: Bormida sopra il livello di pericolo ma non ci si aspettano incrementi significativi, Belbo in incremento ha raggiunto la soglia di pericolo. Scrivia a livello di guardia, Tanaro sulla soglia di pericolo vicino a Montecastello e livello di guardia ad Asti, Chisola e Malone hanno superato il livello di pericolo, livelli di guardia superati da Po, Stura di Lanzo, Ceronda, Cervo, Elvo, Varaita e Ghiandone. Il lago d’Orta è alla soglia di guardia.

Previsioni: per le prossime ore si verificheranno precipitazioni diffuse su basso Alessandrino e Cuneese orientale. Nel pomeriggio tenderanno ad attenuarsi. La quota neve si innalzerà fino a 1700-1800 m. Possibile un incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua nelle pianure torinesi e in alcune sezioni del Po a valle di Torino, e un aumento del livello idrometrico del lago Maggiore fino al livello di guardia.

Nelle ore centrali della giornata sono attesi la piena del Tanaro e il mantenimento di permanere per l’intera giornata di livelli critici. In provincia di Torino si segue con attenzione l’evoluzione delle portate dei torrenti Ceronda, Chisola e Malone.

Dall’inizio dell’evento alla Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte sono giunte dal territorio 267 segnalazioni. I volontari attivati sono finora 1832, di cui 1123 del Coordinamento regionale, 520 del Corpo Antincendi boschivi, 58 dell’Associazione nazionale alpini, 131 dell’Associazione nazionale carabinieri.

Il Comune di Torino - alla luce delle condizioni meteo e dello stato dei corsi d'acqua che attraversano la città, peggiorate nelle ultime ore rispetto alle previsioni - ha deciso questa mattina (con apposita ordinanza) di non autorizzare lo svolgimento della Maratona di Torino.