Calcio scommesse, truffe in Lega Pro: arrestato anche un calciatore

Un ex calciatore del Bisceglie, attualmente in forza al Foggia, e altre due persone arrestati dalla polizia postale e delle comunicazioni di Catania per frode in competizione sportiva, nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale di Catania sulle competizioni calcistiche di Lega Pro. L'operazione di polizia giudiziaria "Corner bet" coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania ha portato a diverse perquisizioni e all'arresto tre persone responsabili di sodalizio criminoso dedito alla realizzazione di frodi in alcune competizioni calcistiche.