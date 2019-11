Black Friday, scoppia la febbre. Ecco gli sconti

Sale la febbre da Black Friday. E' cominciata la tanto attesa settimana dei grandi affari che si concluderà venerdì 29 novembre. Una pioggia di sconti per incentivare gli acquisti natalizi ed ormai non è più prerogativa degli Stati Uniti ma diventata parte delle nuove tradizioni anche di noi europei. Ma come vivono gli italiani il Black Friday? Secondo un sondaggio di Groupon il 93% dichiara di conoscere questo appuntamento. Un aumento di ben 6 punti rispetto allo scorso anno, che porta il nostro paese ad essere allineato rispetto al resto dell’Europa. Troviamo, infatti, una percentuale di consapevolezza identica per gli spagnoli (93%) e molto simile per i tedeschi (95%), superati di poco dai polacchi (97%). In coda i francesi con una percentuale (86%) che comunque dimostra quanto il Black Friday sia parte anche della loro quotidianità. Non solo il Black Friday non ha più segreti per gli italiani ma è diventato sinonimo di vera e propria «febbre da shopping»: ben il 92% dichiara di approfittarne per darsi agli acquisti e solo il 3% non vi partecipa perché lo ritiene una «follia consumistica». L’obiettivo dell’82% è, però, sfruttare questa giornata per aggiudicarsi il maggior numero di regali di Natale a un prezzo interessante e iniziare, così, la corsa ai regali per amici e parenti. Il 77% spiega di fare ricerche in anticipo per monitorare tutti i prodotti più appetibili ed essere pronto, l’ultimo venerdì di novembre, ad acquistarli immediatamente se sono scontati. Sempre a conferma che il Black Friday è preso molto sul serio dai nostri connazionali, troviamo un 19% che stabilisce un budget e crea una lista di prodotti per evitare di comprare, per capriccio, cose che non servono. Solo il 4% ammette di «impazzire» e acquistare impulsivamente senza seguire nessun ordine o consiglio. Il Black Friday si conferma un’iniziativa digital anche per le modalità di acquisto prescelte: oltre la metà degli intervistati (51%) preferisce evitare la folla e fare shopping online comodamente da casa o dall’ufficio e il 31% utilizza lo smartphone per non perdersi nemmeno un’offerta e continuare la ricerca ovunque si trovi. Solo il 18% rimane fedele ai negozi fisici e non ha paura di tuffarsi nel caos di centri commerciali o di vie dello shopping.

Ma quali sono le categorie di prodotto più acquistate dagli italiani durante il Black Friday? In cima alla classifica troviamo a pari merito moda/accessori e prodotti di elettronica con il 56% delle preferenze. In seconda posizione gli elettrodomestici (scelti dal 39%), seguono i prodotti di bellezza/salute (preferiti dal 32%), libri, musica e altri prodotti culturali (acquistati dal 22%) e i viaggi e vacanze (votati dal 18%). I prodotti che riscuotono meno successo sono i beni di lusso (con l’8% delle preferenze) e le gift card (6%). Anche il portale Idealo ha condotto una ricerca sull’evento commerciale evidenziando che nel corso dell’appuntamento 2018 le ricerche online sono aumentate del +47,6% rispetto alle quattro settimane prima. Paragonando, invece, il Black Friday 2018 con l’edizione precedente, ha rilevato un aumento delle intenzioni di acquisto del +18,4%. Tra le categorie merceologiche le cui ricerche giornaliere online sono maggiormente aumentate[3] - in particolar modo in previsione dei notevoli risparmi previsti nel corso della giornata - idealo ha evidenziato casse altoparlanti (+363,9%), orologi sportivi (+152,1%), aspirapolvere (+148,0%), robot da cucina (+141,0%), tablet (+119,8%) e televisori (+108,7%). Nel 2018, tra gli utenti più attivi, al primo posto si è posizionata la fascia di e-consumer tra i 35 e i 44 anni (28,7%); sono seguiti i giovani tra i 25 e i 34 (21,9%) e in una posizione solo leggermente inferiore gli adulti tra i 45-54 anni (21,4%). Gli uomini anche nel 2018 si sono confermati i più appassionati con il 60,3% delle ricerche (le donne «solo» il 39,7%).

La suddivisione tra ricerche da mobile, smartphone e tablet ha visto primeggiare la prima tipologia di dispositivi, utilizzata nel 58,5% delle ricerche. È seguito poi il dektop (34,3%) e infine il tablet (7,2%). Tra le regioni i cui cittadini hanno mostrato un aumento di interesse, Idealo ha rilevato il Trentino Alto-Adige (+68,4%), l’Umbria (+57,8%), il Piemonte (+55,1%), il Veneto (+54,7%), la Lombardia (+51,9%) e la Toscana (+51,9%). Cosa aspettarsi per questa nuova edizione? Analizzando i dieci prodotti più popolari a fine ottobre 2019 (Sony PlayStation 4 Slim, Xiaomi Mi Band 4, FIFA 20, Apple iPhone XR, Apple iPhone 11, Apple Air Pods 2, Saucony Jazz Original Vintage, Dyson Cyclone V11 Absolute, Adidas Stan Smith, Xiaomi Redmi Note 7) è possibile ipotizzare che saranno proprio questi articoli, tra gli altri, a suscitare l’attenzione dei consumatori italiani durante il Black Friday 2019. Così come per il 2018, è possibile ipotizzare che gli utenti andranno alla ricerca di offerte con uno sconto medio del -12,5%, con punte sino al -20% per categorie come smartwatch, aspirapolvere e obiettivi fotografici.