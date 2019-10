In un video il dramma della sparatoria

In un video c'è tutto il dramma della sparatoria a Trieste in cui hanno perso la vita i due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Le telecamere nell'atrio e quelle all'esterno del palazzo della Questura, sequestrate dall'autorità giudiziaria, avrebbero ripreso una parte del conflitto a fuoco, la sparatoria con il personale di guardia e il tentativo di fuga di Alejandro Stephan Meran, subito dopo l'omicidio due poliziotti.

Nel filmato si vede Alejandro A. S. M., il 29enne che ha sparato ai due agenti, a terra ferito. Il giovane urla al fratello: "Vieni a prendermi, non voglio l’ambulanza, sto morendo". Il killer domenicano chiedeva aiuto al fratello Carlysle, all'esterno della Questura. Alejandro, che già aveva sparato e ucciso due agenti, è a terra mentre attende l'ambulanza dopo essere stato ferito durante il tentativo di fuga. La scena è stata mandata in onda dall'emittente locale Tele4. E sempre su Tele4 la mamma del killer ha chiesto perdono per il figlio malato.