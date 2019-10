Due poliziotti sono stati uccisi nella sparatoria davanti alla Questura di Trieste. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina di uno scooter avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro due poliziotti. Lo sparatore era in compagnia di un altro uomo, suo fratello, che è rimasto ferito e trasportato in ospedale. I due uomini hanno provato a scappare ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini erano stati portati in Questura sugli sviluppi di un’indagine per rapina. Uno dei due ha chiesto di poter andare in bagno e ha aggredito un agente. Nella colluttazione è riuscito a impadronirsi della pistola del poliziotto e ha fatto fuoco ferendo gravemente due poliziotti che sono poi morti e un altro in maniera più lieve, ad una mano, venendo poi fermato. L’altra persona ha provato a fuggire nei sotterranei della Questura ma è stato fermato poco dopo.

Sono entrambi morti durante il tentativo estremo di rianimarli, uno dei due aveva compiuto gli anni due giorni fa. Ecco il testo dell’audio scioccante, triste, pubblicato sul sito Adnkronos, di un poliziotto della questura di Trieste con il quale, su whatsapp, avvisa i colleghi della morte dei due agenti dopo un disperato tentativo di rianimazione.. «Ho parlato adesso con i colleghi della Mobile. Hanno smesso di fare il massaggio cardiaco ai due colleghi in atrio, hanno smesso perché ... perché son morti tutti e due. Agente scelto e agente. Non superavano i 30 anni, a quanto ricordo. Li conosciamo tutti, sono le ultime notizie, non so, boh».

"I poliziotti devono rendersi conto che siamo in guerra, c’è questa gentaglia in giro e dobbiamo aumentare le risorse a disposizione". Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza parla all’emittente locale Telequattro Trieste poco dopo la tragedia e annuncia: "Ho deciso - ha detto il sindaco - di proclamare il lutto cittadino".

«Un domenicano, forse un marocchino, alto quasi due metri, un energumeno, portato nell’ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura, dove portano gli arrestati, ha chiesto di andare al bagno. È stato accompagnato, quando è uscito era una furia, ha aggredito i colleghi, ne ha disarmato uno e ha sparato all’impazzata in direzione di entrambi». Questa la ricostruzione della dinamica fatta da un poliziotto, testimone della sparatoria nella questura di Trieste.

Il capo della polizia, Franco Gabrielli, sta andando a Trieste. E lo stesso ha fatto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

«Sconcerto e dolore per quanto accaduto a Trieste» è stato espresso dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini . «Da italiano - aggiunge il leader leghista -, una preghiera per i due agenti uccisi e un abbraccio alle loro famiglie. Sempre e comunque dalla parte delle nostre forze dell’ordine».

«La mia vicinanza e quella di tutto il governo alle famiglie dei due agenti di Polizia che oggi a Trieste hanno perso la vita mentre svolgevano con coraggio il loro lavoro. Chi colpisce un uomo delle Forze dell’ordine, colpisce lo Stato e colpisce ognuno di noi» ha twittato il ministro degli Esteri, e capo politico del M5s, Luigi Di Maio.