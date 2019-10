La seconda vita di D'Antoni. Che stoffa da capo dello sport

È il numero uno dello sport in Sicilia, Sergio D’Antoni. Ha appena festeggiato il secondo posto nazionale nel trofeo Coni Kinder+Sport 2019, la manifestazione multi-sportiva più importante in Italia dedicata agli under 14. Ad aggiudicarsi il podio, con 110 punti complessivi, il Veneto, guidato dal presidente del comitato regionale, Gianfranco Bardelle. A ruota, la Sicilia presieduta da D’Antoni, con 108 punti: un risultato eccezionale, con l’ex numero uno della Cisl che è stato festeggiato a Roma. E D’Antoni non poteva mancare all’appuntamento nel salone d’onore del Coni, dove veniva presentato l’Open d’Italia di golf, con il presidentissimo Giovanni Malagò e il capo della Fig Franco Chimenti. Applausi.