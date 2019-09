Morti in hotel, giallo su due fratelli belgi a Firenze

Due fratelli di 20 e 27 anni, belgi, in vacanza a Firenze, sono stati trovati morti dal padre nella stanza dell'hotel del centro dove alloggiavano. Sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile della questura. Secondo quanto ricostruito, i due giovani, figli di due madri diverse, dormivano in un’altra stanza rispetto a quella del genitore. Non sarebbe emerso nessun segno di violenza dopo il primo esito del sopralluogo degli investigatori della Polizia di Stato con gli specialisti della Scientifica della locale Questura nella stanza.