Grigolo, il "Pavarottino" di Amici finisce nei guai

Il tenore italiano, Vittorio Grigolo, 42 anni, soprannominato “Il Pavarottino” ed ex coach durante l’ultimo serale di “Amici”, è stato sospeso dalla Royal Opera House per presunte molestie ai danni di una collega nel corso della penultima tappa della trionfale tournée di 15 giorni in Giappone.

Il cantante lirico è al centro di un'indagine scattata il 18 settembre scorso dopo la denuncia di una corista: i palpeggiamenti sarebbero avvenuti in pubblico durante la chiamata per gli applausi al termine della replica del “Faust” a Tokyo. Grigolo indossava ancora gli abiti di scena e non si sarebbe fermato nemmeno davanti alle richieste degli altri musicisti di smetterla con quegli atteggiamenti inappropriati. Una fonte ha dichiarato a “The Sun”: “È successo in piena vista del pubblico. I membri del coro lo imploravano di fermarsi, ma lui ha risposto litigando con veemenza. Erano inorriditi da quello che è successo”. La Royal Opera House ha avviato un'indagine interna sulle gravi accuse e sta ascoltando tutti i cantanti e musicisti della compagnia, mentre per l'esibizione finale a Yokohama, domenica sera, Grigolo sarà sostituito da Georgy Vasiliev. Dopo aver parlato di un malore, l’ufficio stampa del celebre teatro di Covent Garden a Londra ha ammesso: “A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con il tenore italiano Vittorio Grigolo, la Royal Opera House ha avviato un'indagine immediata e il sig. Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione ma confermiamo le indagini sull’incidente”. La stampa britannica ha ricordato quando nel 2015, in un’intervista a “Vanity Fair”, il tenorissimo - seppur con tono scherzoso - dichiarò: “Sono un drogato di sesso, amo le donne mature, quelle vere, il sesso è un bisogno fisico”.

Vittorio Grigolo non è l’unica superstar del bel canto a essere sotto indagine per molestie: poche ore fa Placido Domingo, travolto dalle accuse di alcune donne (sesso in cambio di ingaggi negli anni ‘80) ha rinunciato a cantare nel Macbeth al Metropolitan Opera. Il direttore Gelb non solo ha accettato le dimissioni di Domingo, ma contemporaneamente ha anche cancellato i contratti di Grigolo. Al contrario il Teatro “Alla Scala” ha confermato le date di ottobre della rappresentazione “Elisir”: Grigolo sarà Nemorino.