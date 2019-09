Nave Ong a Lampedusa, Salvini asfalta il governo: è la resa

Il via libera dato dall'Italia alla Ocean Viking, la nave ong con a bordo 82 migranti che sbarcherà a Lampedusa, accende lo scontro tra ex alleati. "Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Ue aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti", ha dichiarato il ministro degli Esteri e leader del M5s, Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau. "Anche con il precedente governo - ha aggiunto - l'obiettivo era di fare in modo che chi arrivava in Italia venisse ridistribuito in altri Paesi europei e che quei Paesi se ne facessero carico". Il nostro obiettivo, ha concluso Di Maio, "restano gli investimenti nei paesi di provenienza e l'accordo sui rimpatri che va di pari passo con la cooperazione internazionale".

Ricostruzione che il leader della Lega Matteo Salvini respinge completamente. "Questi sono matti", dice l'ex ministro dell'Interno: "Questa è la resa. Fra le promesse di Conte all'Europa c'era anche questa", ha aggiunto convinto che si voglia fare dell'Italia "un campo profughi". Le quote di migranti che Francia e Germania sono disposti ad accogliere sono solo di quelli che hanno diritto d'asilo "che sono il 20%".

Altro tema, quello della redistribuzione nel territorio dei migranti che spettano all'Italia. Gli amministratori della Lega non accoglieranno i migranti, se verranno distribuiti in giro per l'Italia, ha spiegato il segretario Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla Ocean Viking, a margine dell'assemblea degli amministratori della Lega a Milano. "Riaprono i porti e pensano di tassare i risparmi in banca. Questi sono matti, vediamo di limitare i danni e mandarli a casa il prima possibile. Riaprire i porti non è un dispetto a Salvini, è un problema per milioni di italiani, è un favore agli scafisti".

Intanto è polemica per la scelta di Lampedusa per far sbarcare la Ocean Viking. "Se il nuovo ministro dell'Interno Lamorgese vuole continuare sulla stessa scia dell'ex ministro Salvini, noi siamo pronti ad alzare la voce e non sarà una voce di pace. Accoglienti sì ma idioti no. La nave Ocean Viking era molto più vicina alle coste siciliane che a Lampedusa. Perché la scelta di assegnare come porto sicuro proprio Lampedusa?", è l'atto di accusa del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello.