Violenza, sospetto choc sul figlio di Beppe Grillo

Ciro Grillo, il figlio diciannovenne di Beppe, è indagato per violenza sessuale di gruppo. Una modella di origini scandinave ha denunciato lui e altri tre amici di Genova dopo una serata passata con loro in discoteca sulla Costa Smeralda. I fatti risalirebbero allo scorso 16 luglio e la presunta violenza sarebbe avvenuta nella villa di Beppe Grillo a Porto Cervo. Dopo la vacanza, la ragazza si è rivolta ai carabinieri di Milano e a una clinica. I quattro giovani sono stati interrogati dal magistrato Laura Bassani, pubblico ministero della Procura di Tempio Pausania. Secondo i legali della difesa la modella era consenziente. Gli inquirenti potranno fare luce sulla vicenda esaminando anche un video in cui sarebbe stato ripreso il rapporto sessuale oggetto dell'indagine.