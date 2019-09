Icardi vola a Parigi. E Wanda Nara-Gioconda spopola sul web

Mauro Icardi vola a Parigi, al Paris Saint Germain. E si scatena il web. Ancora una volta. Spunta pure un fotomontaggio della Gioconda con il volto di sua moglie, Wanda Nara (da sempre presente nel vortice del gossip). L'ex capitano dell'Inter inizia un nuovo percorso mentre sua moglie siede come opinionista a Tiki Taka, il programma condotto da Gianluigi Pardo su Mediaset (iniziato la settimana scorsa). L'ultimo giorno di calciomercato è stato abbastanza movimentato in casa Icardi. Maurito ha preparato i bagagli ed è volato in Francia, lasciando Milano (dove aveva preso casa da qualche tempo). Addio fascia al braccio, infatti la maglia numero 9 è stata affidata a Romelu Lukaku. Icardi, però, continua a far parlare di sé per il rapporto con sua moglie, a tratti burrascoso, e per le uscite (che hanno tutto il sapore del fuoriprogramma) sui social.