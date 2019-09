Il caimano Jack ritrovato a Orosei

Era sparito misteriosamente dal circo "Martin" lo scorso 10 agosto facendo scattare subito l'allarme. Il caimano Jack è stato finalmente ritrovato a Cala Liberotto a Orosei, nella costa centro orientale della Sardegna. La notizia è stata diffusa dal Corpo forestale regionale della Sardegna che da tre settimane era alla ricerca dell'animale. Il rettile è stato catturato e messo in sicurezza proprio da una pattuglia della stazione di Orosei dopo la segnalazione di una donna che era a spasso con il suo cane" come riporta il quotidiano "La Nuova Sardegna" pubblicando anche un video di Massimo Locci che ritrae il mini-coccodrillo. Il caimano, la cui scomparsa aveva scatenato i social diventando in Sardegna il tormentone dell'estate, è in buone condizioni di salute.