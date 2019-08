Altri migranti, salvati dalla Open Arms, si sono buttati in mare per tentare di raggiungere a nuoto Lampedusa. Lo rende noto la ong su Twitter in un video che immortala la scena.

+++ ora in corso +++ pic.twitter.com/CqiC3VubGI — Open Arms IT (@openarms_it) August 20, 2019

"La situazione è fuori controllo". Così la ong Open Arms su Twitter dopo che questa mattina altre "nove persone si sono gettate in acqua nel tentativo di raggiungere disperatamente la costa di Lampedusa. I nostri soccorritori e la guardia costiera italiana stanno cercando di salvarli", si legge.