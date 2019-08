Ruspe al centro sociale Xm24, antagonisti salgono sul tetto

È in corso dall'alba in via Fioravanti 24, alla periferia di Bologna, lo sgombero del centro sociale Xm24, spazio pubblico autogestito che lo scorso 25 luglio aveva ricevuto l'ordinanza di sfratto del Comune, proprietario dell'area su cui sorgeva l'ex mercato ortofrutticolo. L'intera zona è presidiata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa: decine di attivisti sono stati allontanati, una parte è rimasta all'interno e alcuni sono riusciti a salire sul tetto, da dove sventolano bandiere e intonano slogan. In azione anche una ruspa.N