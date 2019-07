Salvini: sì allo sbarco, ecco chi prenderà i 116 migranti

"Cinque Paesi Europei e strutture dei vescovi italiani, ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta!". Esulta su Facebook il ministro dell'Interno matteo Salvini che annuncia che a breve ci sarà lo sbarco delle persone soccorse in mare dalla nave della Guardia Costiera. "Per questa vicenda Legambiente (???) mi ha denunciato per SEQUESTRO DI PERSONA, rischio fino a 15 anni di carcere... Roba da matti, vi prometto che IO NON MOLLO. Viva l’Italia e gli Italiani", scrive ancora Salvini.

Sulla nave Gregoretti della Guardia costiera, attraccata alla banchina Nato di Augusta (Siracusa), ci sono 29 malati tra cui 25 affetti da scabbia. A spiegarlo è il Procuratore di Siracusa Fabio Scavone che coordina l'inchiesta sulla nave. "A bordo della Gregoretti abbiamo nel complesso 29 persone affette da patologie patologie diverse, tra cui 25 casi di scabbia, uno di tubercolosi più altri casi di cellulite infettiva", dice. I dati sono emersi dopo l'ispezione dei medici e dei carabinieri del Nas a bordo della Gregoretti con a bordo 116 migranti.