Tir in fiamme sulla A14: autista muore carbonizzato

Un camionista è morto nell'incidente che sul raccordo dell'A14 a Bologna ha coinvolto tre mezzi pesanti. A causa di un tamponamento il mezzo ha preso fuoco e l'autista è deceduto carbonizzato all'interno dell'abitacolo. Temporaneamente chiuso il tratto tra Casalecchio di Reno (Bologna) ed il bivio con la A14 in entrambe le direzioni. Da quanto si apprende le condizioni degli altri due camionisti non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

#30luglio #Bologna 15:20, in fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada #A14: chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/o1NnQyt4EL July 30, 2019

Una vasta colonna di fumo e le fiamme in autostrada: momenti di paura tra i residenti di Borgo Panigale a Bologna che per qualche istante hanno rivissuto l'incubo di quasi un anno fa quando, il 6 agosto 2018 e più o meno alla stessa altezza, un incidente con forti esplosioni a catena causò due morti e 145 feriti ed il parziale crollo di un ponte sulla tangenziale. Questo pomeriggio gli effetti dell'incidente sul raccordo autostradale bolognese dell'A14 sono stati molto meno devastanti, anche se una persona, l'autista di uno dei due camion, è deceduta. Molti residenti e negozianti sono usciti in strada. I carabinieri di Borgo Panigale hanno rassicurato diversi cittadini che hanno chiamato spaventati la centrale operativa. I militari sono intervenuti sul tratto urbano lungo viale Marco Emilio Lepido per mettere in sicurezza la zona.