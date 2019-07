L'"assoluzione" della Sea Watch e della sua capitana Carola Rackete dà la spinta alle altre ong. Pronte a sfondare blocchi e puntare sui porti italiani con i loro carichi di migranti pescati nel mare. "Noi facciamo monitoraggio nel Mediterraneo - dice Alessandro Metz di Mediterranea Saving Human in una conferenza stampa congiunta delle ong - Se dovessimo trovarci in una situazione in cui siamo l'unica imbarcazione che può svolgere il salvataggio, agiremo come ci impone la legge del mare. Faremo quello che è previsto dalle normative che ci obbligano a comportarci in un certo modo, come ha fatto la Sea Watch. E' così che abbiamo fatto e così faremo".