"Non volevo colpire la motovedetta della Guardia di Finanza, credevo che si spostasse e me la sono trovata davanti. Non era mia intenzione colpirli". Carola Rackete, comandante di Sea Watch, rispondendo al gip Alessandra Vella, si è difesa così dall'accusa di avere forzato il posto di blocco della Guardia di Finanza urtando la loro imbarcazione, messa a presidio della banchina del porto di Lampedusa dove le era stato vietato l'accesso.

La Rackete è uscita pochi minuti dall'aula, in una pausa dell'interrogatorio, facendo due passi davanti all'aula 9 presidiata dalle forze dell'ordine mentre all'esterno ci sono attivisti, giornalisti e operatori di vari Paesi. L'interrogatorio è ripreso con le domande del procuratore aggiunto Salvatore Vella e del pm Gloria Andreoli. L'interrogatorio è terminato poco dopo le 18.30. Secondo quanto ha riferito il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, all'uscita dall'aula di udienza, nell'attesa della decisione del gip sulla richiesta di convalida, la Rackete resterà agli arresti domiciliari in una abitazione di Agrigento e non di Lampedusa. In serata il procuratore Luigi Patronaggio terrà una conferenza stampa.