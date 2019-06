Invoca Hitler in mezzo al Gay Pride. Bufera sull'influencer

Si trova in mezzo alla sfilata del Gay Pride a Milano e inveisce contro i manifestanti evocando Hitler e attaccando la polizia. La modella e influencer Stella Manente è finita nella bufera per alcune storie su Instagram. "Cioè io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire. Perché non esiste piu' Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler", ha detto Manente in un video pubblicato su instagram e ripreso dai Sentinelli di Milano suscitando una vasta ondata di indignazione. La modella ha aggiunto: "Cioè guarda che ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada. Io veramente vorrei capire la polizia dove c... è, forse a farsi le s... perché non ha un c... da fare, una vergogna guarda. Raga è solo per questo che l'Italia è in rovina...".

L'ondata di indignazione sui social non si è attenuata neanche con le scuse, un po' confuse per la verità, di Stella Manente. Sempre su Instagram ha spiegato di essere andata nel panico perché claustrofobica (forse intendeva agorafobica) e in forte ritardo. Inoltre ha spiegato di non sapere cosa fosse il Gay Pride.