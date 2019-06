Open Arms intercetta un barcone, 55 migranti verso Lampedusa

Un barcone con 55 migranti a bordo è stato soccorso in mare a circa 16 miglia da Lampedusa. A individuarli è stata l'imbarcazione di Open Arms, Ong spagnola, che ha avvisato la Guardia costiera italiana e quella maltese. La nave ha così atteso l'arrivo di Guardia di Finanza e Guardia costiera che hanno trasbordato i migranti. Undici di loro verranno trasportati a Lampedusa per motivi sanitari, e dovrebbero arrivare nel pomeriggio, mentre gli altri 44 verranno portati in Sicilia tra Pozzallo e Licata.

"Localizzata imbarcazione partita dalla Libia con 40 persone, 4 bimbi e 3 donne in gravidanza, alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di viaggio. Segnalata e attivate le autorità competenti perché se ne facessero carico. Scortati ora verso Lampedusa", si legge in un tweet di Open Arms.