Pasquetta con burrasca e scirocco. Treni e traghetti ko in Sicilia

Pasquetta da incubo, specialmente al Sud. Lo scirocco a 60 chilometri l'ora e oltre sferza la Sicilia. Traghetti bloccati per il mare altissimo, e le polemiche in tema sicurezza tornano puntuali sotto la lente. Oltre un'ora di ritardo per i treni intercity in attesa di oltrepassare lo Stretto di Messina tra l'angoscia e l'ira dei passeggeri vittime dei disservizi. Disagi lungo le autostrade e le statali, oltre che sui viadotti, in special modo su quelli della Palermo-Messina e della Palermo-Catania. Circolazione ferroviaria sospesa in vari punti. Interrotti i collegamenti con Ustica e con le Isole Eolie. Il forte vento ha fatto crollare le luminarie di Pasqua a Comiso. Sessanta interventi effettuati dai vigili del fuoco nella notte a Palermo e provincia a causa del forte vento per alberi caduti e smottamenti, altrettanti sono in coda.

Il maltempo non sta dando tregua anche da altre parti. Nella Sardegna sud-orientale vicino a Porto Corallo un diportista francese è morto cadendo dalla barca a vela - probabilmente a causa del mare in burrasca - all'imboccatura del porticciolo turistico di Villaputzu. Con lui una donna e un cane salvati dal personale della marina del luogo che ha anche recuperato il corpo senza vita dell'uomo. La donna è stata stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari con un elicottero. Sul posto è inoltre intervenuta una motovedetta della guardia costiera partita da Arbatax.

Raffiche di vento intense in Calabria e al Centro Italia. Allerta gialla per rischio temporali su Lazio, Umbria e Molise. Disagi pesanti in vista pure al Nord: a Venezia prevista marea di 105 centimetri cinquanta minuti dopo la mezzanotte.