Vegani contro Vissani, la Martani: ecco perché l'ho denunciato

Nel periodo di Pasqua tornano puntuali le polemiche sulle ricette tradizionali a base di agnello. A far discutere, qualche giorno fa, erano state le dichiarazioni dello chef Gianfranco Vissani che, intervistato da Un giorno da pecora su Radio 2 Rai, aveva detto di aver ucciso a mani nude e macellato agnelli. Daniela Martani, attivista vegana, ex concorrente del Grande Fratello e famosa "pasionaria" della vertenza Alitalia, ha annunciato di averlo denunciato.

"Sabato sera ho depositato personalmente una denuncia al commissariato di Roma Prati nei confronti di Gianfranco Vissani dopo aver ascoltato quella ignobile intervista in cui godeva nello spiegare come uccidere un agnello. Trovo vergognoso che un'emittente radio della RAI pagata con i nostri soldi del canone, che ricordiamo deve fornire un servizio pubblico, abbia mandato in onda un intervento così disgustoso. Chiediamo dei seri provvedimenti immediati", ha scritto su Facebook l'ex hostess, oggi dj e conduttrice radiofonica.

Cosa aveva detto il famoso cuoco toscano? "Per Pasqua ho ordinato 12 capretti e 20 agnelli. A noi piace molto la coratella... Io prendo gli agnelli più piccoli perché sono più saporiti". Le dispiace uccidere gli agnelli? "No, perché mio padre li uccideva a mani nude. E li ho uccisi anche io. È come il pollo o il coniglio. Bisogna utilizzare sempre un piccolo coltello che possa arrivare al cuore per fare uscire più sangue possibile, con un colpo secco, in modo che la carne rimanga bianca. Non mi fa impressione". Si sente un po' un 'assassino'? "No, per la miseria, assolutamente no".

La denuncia della Martani cita il divieto di macellazione degli animali senza stordimento e il rischio di emulazione dopo le dichiarazioni di Vissani alla radio.