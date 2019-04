Ancora un neonato morto dopo una circoncisione in casa

Un neonato è morto la scorsa notte nel quartiere genovese di Quezzi dopo una circoncisione fatta in casa. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. La madre e la nonna del piccolo, entrambe di origini nigeriane, sono state portate in questura per essere interrogate. Gli agenti, guidati dal dirigente Marco Calì, pensano che ci sia anche una terza persona coinvolta e stanno cercando di ricostruire l'accaduto, anche attraverso l'analisi dei cellulari delle due donne. Secondo quanto appreso, sarebbero state proprio loro a chiamare il 118. Una volta arrivati, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato e chiamare la polizia. Il padre del bimbo al momento non si trova in Italia. Le indagini del caso sono coordinate dal sostituto procuratore Daniela Pischetola.

"Dopo il caso di qualche giorno fa un altro bimbo è morto per circoncisione fatta in casa, è urgente trovare soluzioni. Il tema è complesso e bisogna confrontarsi con le autorità religiose. Ma l'assoluta priorità è individuare un protocollo per la sicurezza dei bambini", ha scritto su Twitter il ministro della Salute, Giulia Grillo.