Cade dal tetto mentre fa parkour, 16enne tra la vita e la morte

Lotta tra la vita e la morte il ragazzo precipitato per circa dieci metri dal tetto di un capannone industriale a Mariano Comense. Il 16enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo la tragica caduta avvenuta mentre insieme al fratello faceva parkour, lo sport di strada che consiste nel correre e superare gli ostacoli dell'ambiente urbano.

Intorno alle 14 in via Sant'Ambrogio il ragazzo sarebbe caduto dal tetto di un mobilificio dove era salito con il fratello, forse a causa del cedimento di una lastra di vetro. Nella ditta c'erano al lavoro alcune persone che hanno chiamato i soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Sant'Anna di Como in gravissime condizioni. Sul posto i carabinieri di Cantù.