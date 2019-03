Perché evita il baciamano. Svelato il segreto del Papa

Ha fatto il giro del web il video di Papa Francesco che a Loreto leva la mano prima che i fedeli riescano a baciarla. Si ipotizzava fosse un gesto di umiltà, ma il perché è assai più mondano e riguarda la pulizia. Come dire: un motivo terra, terra.

È stato Alessandro Gisotti, direttore della Sala Stampa Vaticana, a svelare il vero motivo della ritrosia di Bergoglio dinanzi alla lunga fila di credenti: "Il Papa mi ha detto che non faceva fare il baciamo a Loreto per igiene. Non per lui, ma per evitare il contagio quando ci sono lunghe file di persone. A lui piace abbracciare la gente". Dunque, il Sommo Padre cura le anime e la salute.