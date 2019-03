I migranti dirottano una nave. Il Viminale: "Atto di pirateria"

«C’è in corso una ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia e che invece sta dirigendo verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, è il primo atto di pirateria, di delinquenza in alto mare». Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel.corso di una conferenza stampa al Viminale. «Ci sono dei migranti che sarebbero stati soccorsi - ha spiegato - e che invece a 6 miglia da Tripoli dirottano la nave. Sappiano che le acque territoriali italiane le vedono con il cannocchiale, non sono naufraghi ma pirati».