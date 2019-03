Guerra del latte, assalto incendiario all'autocisterna

Due uomini a volto coperto e armati hanno assaltato stamattina un'autocisterna che trasportava latte. Il mezzo si trovava in territorio comunale di Torralba (Sassari) ed era diretto al caseificio "Fratelli Pinna" di Thiesi. L'autista è stato fatto scendere e allontanare dai due, che poi hanno dato fuoco all'autocisterna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

"È un atto criminale, violento e vile che indebolisce la giusta battaglia dei pastori per dare dignità al proprio lavoro e salvare i 12mila allevamenti di pecore della Sardegna". Lo sostiene Coldiretti nello stigmatizzare duramente l’agguato armato con l’incendio di una autocisterna che trasporta latte, all’indomani dell’accordo sul prezzo del latte ovino raggiunto a Sassari dopo quasi un mese di negoziati durante il quale circa tre milioni di litri di latte sono stati lavorati per essere dati in beneficienza, dati in pasto agli animali o gettati in strada per colpa di una situazione insostenibile che ha portato i pastori all’esasperazione. "Chi compie questi gesti violenti – sostiene la Coldiretti - deve essere isolato da tutti e deve avere cosciente che fa del male ad un lavoratore, ad una categoria e ad una intera Isola. I veri pastori – conclude la Coldiretti - anche nei momenti difficili non dimenticano mai la solidarietà e il mutuo soccorso come hanno fatto tre anni donando mille pecore ai colleghi dell’Umbria colpiti dal sisma, ma anche adesso, pronti a dare il proprio contributo per i camionisti che hanno perso il camion a causa di atti inqualificabili".