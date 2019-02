Bus si schianta sull'auto della polizia: tre agenti feriti

Un autobus dell'Atm si è schiantato contro due macchine della polizia di Stato in piazzale Cadorna a Milano. Gli agenti e l'autista sono stati portati in ospedale. Sul posto sta intervenendo la polizia locale e i carabinieri. Sull'asfalto sono presenti chiazze di sangue e vetri in frantumi. Ancora da accertare le cause dell'impatto. La zona è stata recintata per permettere i rilievi.

Incidente a Milano: autobus Atm contro auto della polizia in piazzale Cadorna. Tre agenti feriti, uno grave pic.twitter.com/RMRR7jP0L2 — Local Team (@localteamtv) 17 febbraio 2019

Sono tre i poliziotti feriti, di cui due più gravi. L'impatto è avvenuto poco prima delle 8. Secondo quanto riferito da Atm, il pullman della linea 61, "per un presunto malore del conducente", ha speronato due pattuglie ferme sul ciglio della strada. Una delle vetture della polizia è stata scagliata sul marciapiede, travolgendo i tre agenti che si trovavano fuori dall'abitacolo. Un poliziotto è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda e un altro in giallo al Policlinico. Il conducente del pullman si trova al Fatebenefratelli in stato di shock. Il bus è stato rimosso e per ricostruire l'esatta dinamica verranno visionate sia le immagini registrate a bordo sia quelle del circondario.